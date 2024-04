Puglia, accompagna la fidanzata e si rimette in auto, perde il controllo e finisce fuori strada, muore giovane 32 enne

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragico destino sulle strade del Salento: giovane perde la vita in un incidente vicino a Gallipoli.

Notte fatale sulle strade del Salento

Una serata che si conclude con una tragedia immane sulle strade del Salento, vicino alla città di Gallipoli. Un giovane di 32 anni, dopo aver trascorso la giornata di Pasquetta con la fidanzata e averla riaccompagnata a casa, ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale.

Alla guida della sua Bmw sulla provinciale 223, tra la zona de “Li Sauli” e Matino, per cause ancora da accertare, il giovane ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. L’impatto contro un albero e il successivo ribaltamento non hanno lasciato scampo.

Soccorsi inutili

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, ogni sforzo per salvare il giovane si è rivelato vano.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Gallipoli e i carabinieri, testimoni di una scena di dolore e distruzione.

Questo incidente segna il secondo episodio mortale sulle strade del Salento in meno di 24 ore, dopo la perdita di un ragazzo di 22 anni la sera di Pasqua, anch’esso vittima di un tragico schianto stradale.