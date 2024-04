Si schianta con la moto contro un carro attrezzi, Calogero muore sul colpo a 30 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

In Serradifalco, tragedia su due ruote: un giovane perde la vita in un drammatico incidente.

Tragico destino sulle strade di Serradifalco

In una giornata che avrebbe dovuto essere di festa, la comunità di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, è stata scossa da un tragico evento. Un giovane di 30 anni, Calogero Pace, ha perso la vita in un violento incidente mentre era alla guida della sua moto. L’incidente, avvenuto in contrada Balate, ha visto Calogero schiantarsi contro un carro attrezzi intorno alle 14.30. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare: dichiarato morto all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Una città in lutto

La notizia della scomparsa di Calogero ha profondamente colpito Serradifalco. Il sindaco, Leonardo Burgio, ha espresso il suo dolore e quello della comunità attraverso un commovente messaggio: “Una giornata di festa… trasformata in tragedia, per la nostra Comunità, da un incidente in cui ha perso la vita un giovane serradifalchese… il destino lo ha fermato e con lui ha fermato l’allegria di questo giorno”. Un pensiero è andato anche al lavoro e alla rettitudine di Calogero, ricordato come una persona perbene e profondamente integrata nel tessuto sociale della città.

Ricordi e cordoglio sui social

L’eco della tragedia ha trovato ampio spazio sui social, dove amici e conoscenti hanno lasciato messaggi di cordoglio e ricordo per Calogero. Tra testimonianze di serate passate insieme e ricordi di momenti di allegria, emerge il ritratto di un ragazzo amato e rispettato, la cui prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella comunità di Serradifalco. “Sei cresciuto a casa nostra… Non si può morire così! Ciao, Calò, resterai sempre nei nostri cuori”, scrive un utente, simboleggiando il sentimento di una intera città in lutto.