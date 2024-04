Jannik Sinner, la fidanzata Maria Braccini: “Lo so di essere molto bella ma non vi fermate solo a quello”

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo la sua vittoria a Miami, il tennista italiano Jannik Sinner è tornato a Montecarlo per prepararsi alla stagione sulla terra rossa

Accanto a lui, in questa nuova fase della sua carriera, c’è sempre Maria Braccini, la sua fidanzata, che ha recentemente espresso alcuni pensieri sui social media.

Il ritorno a Montecarlo e il sostegno di Maria

Sinner è tornato a Montecarlo in vista del torneo del Principato, con il supporto costante di Maria Braccini. Pur mantenendo un profilo basso, Maria è stata molto attiva sui social, documentando il suo viaggio a Miami per il Master, anche se evita di pubblicare foto insieme a Sinner, rispettando il loro accordo di riservatezza.

Uno sfogo significativo sui social

In un post recente, Maria ha risposto a diversi commenti riguardanti la sua bellezza e il suo ruolo di compagna di Sinner. Ha sottolineato l’importanza di essere apprezzata per chi è veramente, al di là dell’aspetto esteriore, evidenziando che c’è molto di più in lei. Questo sfogo mostra la sua volontà di essere riconosciuta per la sua personalità e non solo per la sua bellezza esteriore. Queste le sue parole: «Le persone che mi conoscono veramente sanno chi sono come persona e mi apprezzano al di là dell’aspetto esteriore e questo per me ha un valore immenso. Credo e spero che con il tempo ci sia modo di dimostrare che c’è molto di più in me oltre all’aspetto fisico».

La scelta di evitare conflitti online

In risposta a chi le chiedeva perché non rispondeva alle provocazioni riguardanti il fatto che Sinner non le permette di pubblicare foto insieme, Maria ha preferito restare al di fuori delle dispute online. Questa scelta riflette la sua volontà di mantenere la sua vita privata lontana dai battibecchi sui social media, concentrandosi invece su ciò che realmente conta per lei e per la sua relazione con Sinner.

Maria Braccini dimostra una forte determinazione nel definire se stessa e la sua relazione con Sinner al di là delle apparenze superficiali, evidenziando la sua maturità e la sua consapevolezza dei valori più profondi nella vita.