Incidente il giorno di Pasquetta: auto con 5 giovani esce di strada, Federico muore a 20 anni, un amico è gravissimo

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia nel Fermano: un giovane perde la vita in un incidente stradale

Un’improvvisa svolta tragica

Una serata che avrebbe dovuto essere di allegria e festeggiamenti per Pasquetta si è trasformata in una tragedia per un gruppo di giovani di Mogliano, nel Maceratese.

Il fatale incidente si è verificato ieri sera nei pressi di Ponte Ete, lungo la strada che collega Macina di Mogliano a Francavilla d’Ete.

Una Volkswagen Polo con a bordo cinque ragazzi è uscita di strada, causando la morte di Federico Garulli, 20 anni, e il ferimento degli altri quattro passeggeri, uno dei quali in gravi condizioni.

La dinamica dell’incidente

Il terribile schianto è avvenuto poco dopo le 19.30, in un tratto in discesa vicino a Ponte Ete. Il conducente ha perso il controllo dell’auto che, dopo aver sbandato, ha colpito un albero a bordo strada per poi terminare la sua corsa in un terrapieno.

Nonostante l’assenza di altri veicoli coinvolti, l’impatto è stato devastante. I primi soccorritori, allertati da automobilisti di passaggio, si sono immediatamente mobilitati per assistere i giovani, tra cui Federico Garulli, che purtroppo è deceduto poco dopo l’impatto.

I soccorsi

L’incidente ha lasciato una profonda cicatrice nella comunità del Fermano e di Mogliano, dove i ragazzi erano ben conosciuti e apprezzati.

Sul posto sono intervenute cinque ambulanze, squadre dei vigili del fuoco di Fermo e i carabinieri della compagnia di Montegiorgio per gli accertamenti.