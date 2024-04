Matteo Berrettini brilla all’ATP 250 di Marrakech e vola agli ottavi, “Sono contento di essere tornato”

0 Condivisioni acebook Twitter

Trionfo sulla terra: Matteo Berrettini brilla a Marrakech

Un ritorno in grande stile per Matteo Berrettini

Matteo Berrettini, il campione di tennis romano, ha inaugurato il suo percorso nel torneo ATP 250 di Marrakech con una vittoria eclatante, lasciando solo tre game al suo avversario Shevchenko e assicurandosi un posto nel secondo turno.

Il suo prossimo sfidante sarà lo spagnolo Jaume Munar. Berrettini si unisce così a Flavio Cobolli, che aveva precedentemente superato Shelbayh, dimostrando la forza del tennis italiano nel torneo.

Al termine della partita, Berrettini non nasconde il suo entusiasmo: “Sono contento di essere tornato, era passato tempo, era un po’ di tempo che mi mancava il tennis, mi sono molto divertito giocando,” sottolineando quanto il ritorno in campo fosse atteso e gratificante.

Il cammino di Berrettini dopo l’assenza

Dopo sei mesi di assenza dalle competizioni, il ritorno di Berrettini è stato segnato da una finale raggiunta a Phoenix, un risultato notevole considerando la lunga pausa.

Nonostante un contrattempo a Miami contro Andy Murray, dovuto a un capogiro, il ritorno alla terra battuta rappresenta per Berrettini un ritorno alle origini e alla superficie che più ama.

La vittoria su Shevchenko a Marrakech, ottenuta con il punteggio di 6-2 6-1 in appena un’ora e tredici minuti, non solo segna la sua prima vittoria a livello ATP dopo gli US Open, ma evidenzia anche la determinazione di Berrettini nel ritrovare la vetta del tennis mondiale.