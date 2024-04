LOL – Chi ride è fuori 4, battuta al veleno di Lucia Ocone su Chiara Ferragni, “Fedez ha sposato la secca”, la replica del rapper

0 Condivisioni acebook Twitter

LOL – Chi ride è fuori 4: risate e sorprese con Fedez, Frank Matano, e Lillo

Un inizio scoppiettante per LOL 4 su Prime Video

La quarta edizione di LOL – Chi ride è fuori ha preso il via con i primi quattro episodi disponibili su Prime Video dal 1 aprile, promettendo divertimento e risate incontenibili.

La direzione dello show è ancora una volta affidata a Fedez, affiancato da Frank Matano e Lillo, quest’ultimo nei panni dell’“arma letale della risata”. Questa nuova stagione si annuncia ricca di sorprese e colpi di scena, mantenendo alto il livello di intrattenimento che ha caratterizzato le edizioni precedenti.

Lucia Ocone porta in scena i Ferragnez

Un momento particolarmente atteso dagli appassionati dello show e del gossip è stato lo sketch di Lucia Ocone, che ha saputo catturare l’attenzione del pubblico con una battuta sui Ferragnez. Vestendo i panni di Veronika, uno dei suoi personaggi più amati, Ocone ha scherzosamente rievocato un presunto flirt estivo con Fedez, prima del matrimonio con Chiara Ferragni, da lei definita in modo pungente “la secca”. Nonostante lo sketch sia stato accolto con un sorriso da Fedez, è interessante notare come la registrazione dello show risalga all’autunno precedente, ben prima delle notizie sulla separazione tra il rapper e l’imprenditrice.

Le novità e le attese per il proseguimento di LOL 4

Una delle grandi novità di questa edizione è il ruolo di Fedez che, oltre a dirigere, partecipa attivamente al gioco diventando uno dei concorrenti. Questa svolta introduce un elemento di sfida personale per il rapper, che dovrà cercare di non ridere per evitare l’eliminazione immediata.

Con i fan già in attesa delle ultime due puntate, il successo di LOL – Chi ride è fuori 4 conferma la formula vincente dello show, che continua a essere un appuntamento imperdibile per chi ama il comedy show e le dinamiche umoristiche che riescono a coinvolgere tanto il pubblico quanto i protagonisti stessi.