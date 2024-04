Bimbo di 4 anni investito da un’auto, è gravissimo, trasportato all’ospedale in elisoccorso

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragico incidente a Gardone Riviera: bambino di 4 anni in gravi condizioni

Un pomeriggio di paura sul Lago di Garda

Un tragico incidente ha sconvolto la tranquilla atmosfera di Gardone Riviera, pittoresca località sulla sponda bresciana del Lago di Garda, quando un bambino di soli 4 anni è stato investito da un’auto.

L’incidente è avvenuto nel cuore della città, in corso Giuseppe Zanardelli, intorno alle 16.30, lasciando la comunità e i testimoni in uno stato di shock e preoccupazione per le sorti del piccolo.

L’intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, è stata attivata una rapida e efficiente risposta dei soccorsi. Secondo quanto riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia, il bambino è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso, indicativo della gravità delle sue condizioni.

Le ferite riportate includono un trauma cranico e lesioni a una gamba, rendendo il suo stato di salute particolarmente preoccupante. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia stradale per effettuare i rilievi del caso e iniziare le indagini sulla dinamica degli eventi.