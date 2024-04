Ha un malore improvviso alla guida e perde il controllo del mezzo che finisce in un fosso, morta sul colpo

0 Condivisioni acebook Twitter

In un tragico incidente a Zerbo, una donna di 72 anni ha perso la vita dopo che il suo veicolo si è capovolto in un fosso, presumibilmente a causa di un malore.

Tragedia a Zerbo

Nella tranquilla mattinata di Zerbo, piccola località nella provincia di Pavia, si è consumato un evento tragico che ha scosso la comunità. Una donna di 72 anni, alla guida della sua auto, ha avuto un fatale incidente. Le indagini preliminari suggeriscono che un improvviso malore abbia causato la perdita di controllo del veicolo, che ha finito la sua corsa ribaltandosi in un fosso.

L’intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’accaduto, i servizi di emergenza sono stati allertati e si sono prontamente diretti sul luogo dell’incidente, lungo la strada SP35. Nonostante l’arrivo tempestivo di ambulanze e vigili del fuoco, per la donna non c’è stato nulla da fare. “I medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso,” è stata la dichiarazione rilasciata dalle autorità.