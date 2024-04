Puglia, rissa tra un gruppo di studenti per salire prima su un autobus, tre sono i feriti, uno in codice rosso

0 Condivisioni acebook Twitter

Rissa per una questione di precedenza al bus ha mandato tre persone in ospedale a Manduria, dimostrando come tensioni quotidiane possano degenerare gravemente.

Scontro per la precedenza a Manduria

Questa mattina, a Manduria è avvenuto un episodio di violenza urbana che ha visto coinvolti alcuni giovani alla fermata del bus in piazza Vittorio Emanuele.

Un diverbio nato per futili motivi, legato alla questione di chi avesse diritto a salire per primo sul mezzo pubblico, è rapidamente degenerato in una rissa. Q

Il tempestivo intervento dei soccorsi

L’intervento delle ambulanze del 118 e delle forze dell’ordine è stato rapido.

Due minorenni coinvolti nella zuffa sono stati trasportati all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria per le cure del caso, mentre la situazione più critica ha riguardato un terzo ragazzo, trasferito in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto a causa di un trauma cranico e ferite al volto.

“La situazione più critica ha riguardato un terzo ragazzo,” hanno riferito le fonti sanitarie, sottolineando la gravità delle ferite riportate.