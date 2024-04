Puglia, Cristina D’Avena si esibirà in piazza il 5 maggio per una serata per grandi e piccini

0 Condivisioni acebook Twitter

La celebre interprete delle sigle dei cartoni animati, Cristina D’Avena, porterà il suo spettacolo a Foggia, in Piazza Umberto Giordano, il prossimo 5 maggio alle 21:00.

Questo evento coinciderà con il Festival del Nerd, una manifestazione legata al mondo dei fumetti che si svolgerà il 4 e il 5 maggio nella stessa città.

Una carriera eccellente

Nata da genitori di Apricena e delle Marche, Cristina D’Avena ha esordito nel mondo dello spettacolo a soli 3 anni, cantando al festival dello Zecchino d’Oro nel 1968. Tuttavia, è negli anni ’80 che raggiunge la fama grazie alle sigle dei cartoni animati, che diventano vere e proprie icone per diverse generazioni. Successi come “La Canzone dei Puffi” del 1982 e “Kiss Me Licia” del 1985 hanno ottenuto rispettivamente il disco d’oro e il platino, vendendo centinaia di migliaia di copie. Oltre alla sua attività musicale, ha anche preso parte a serie televisive per ragazzi e a vari programmi, accumulando un totale di 84 singoli pubblicati.

Una serata indimenticabile per i fan dei Cartoni Animati

L’evento a Foggia rappresenta un’opportunità imperdibile per i fan della D’Avena e per tutti coloro che hanno cresciuto con le sue indimenticabili interpretazioni delle sigle dei loro cartoni animati preferiti. La piazza Umberto Giordano si trasformerà in un palcoscenico per rivivere insieme i momenti più emozionanti della cultura pop degli anni ’80 e ’90, regalando a grandi e piccini una serata all’insegna della nostalgia e del divertimento.