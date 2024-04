Pappagalli citati a testimoniare in una causa di divorzio per tradimento: “Non c’è vieni”, la frase che ha fatto scoprire tutto al marito

0 Condivisioni acebook Twitter

Una sorprendente storia di tradimento ha scosso la Turchia, dove un uomo ha scoperto l’infedeltà della moglie grazie ai suoi pappagalli

Questi affascinanti uccelli, noti per ripetere frasi udite, hanno rivelato il segreto della moglie, diventando testimoni involontari nella causa di divorzio.

Una scoperta inaspettata

Tornando a casa, l’uomo ha udito i suoi pappagalli ripetere incessantemente la frase: “Mio marito non c’è, vieni”. Questo semplice evento ha fatto scattare in lui l’illuminazione: la moglie stava segretamente comunicando con il suo amante mentre lui non era in casa. Grazie alla rivelazione involontaria degli uccelli, l’uomo ha deciso di porre fine al suo matrimonio, avviando il processo di divorzio.

I pappagalli in Tribunale

Il caso ha attirato l’attenzione sui social media e ora i pappagalli sono stati chiamati a testimoniare nel processo di separazione. La loro capacità di ripetere le frasi udite potrebbe fornire prove cruciali per sostenere la causa dell’uomo. Anche se il loro ruolo come testimoni può sembrare insolito, dimostra quanto sia sorprendente la capacità degli animali di influenzare le nostre vite.

Il processo si prospetta intrigante, con l’avvocato Ted Buckland che ha confermato su X la presenza dei due pappagalli come testimoni.