Arriva l’estate in anticipo: temperature anomale nel weekend, le città dove farà più caldo

Un’anticipazione dell’estate è in arrivo, con l’arrivo imminente dell’anticiclone nordafricano che porterà un’ondata di caldo insolito nel prossimo fine settimana

Le temperature raggiungeranno e supereranno i 26-28°C in diverse regioni, regalando un assaggio di estate anticipata.

Il ritorno dell’alta pressione africana

Dopo un periodo segnato da piogge e perturbazioni soprattutto nelle regioni settentrionali, l’arrivo imminente dell’anticiclone africano segna una svolta nel meteo italiano. Secondo il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, l’alta pressione africana si estenderà sul Mediterraneo e sull’Italia, portando con sé temperature eccezionalmente elevate per il periodo. Si prevede che il picco massimo dell’anticiclone si verifichi nel prossimo fine settimana e lunedì, con condizioni meteorologiche stabili e soleggiate in gran parte del paese.

Le città più calde e le previsioni

Le città di Roma, Milano, Bologna e Firenze si preparano a temperature particolarmente elevate, con punte di 25°C o più nel corso del fine settimana. Nonostante il clima sia generalmente stabile e soleggiato, potrebbero verificarsi occasionali nubi alte e nebbie mattutine nelle valli del Centro e nella pianura Padana. Tuttavia, le temperature resteranno su valori tipicamente primaverili, se non addirittura estivi in alcuni casi, offrendo un assaggio precoce dell’estate in arrivo.