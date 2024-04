Bari, omicidio di Lello Capriati, rintracciata la donna che era in auto con lui al momento dell’agguato

0 Condivisioni acebook Twitter

La testimonianza chiave nel caso dell’omicidio di Raffaele Capriati potrebbe offrire svolte decisive, mentre Bari si prepara ad affrontare le possibili conseguenze di un atto che minaccia di riaccendere antichi conflitti.

Testimonianza cruciale in arrivo

Le indagini sull’omicidio di Raffaele Capriati, detto Lello, un personaggio di spicco del crimine organizzato barese, hanno compiuto un passo avanti significativo. La Squadra Mobile di Bari, sotto la guida di Filippo Portoghese e la supervisione della Direzione Distrettuale Antimafia, si appresta a sentire una donna, già identificata, che era presente nell’auto al momento dell’agguato mortale avvenuto a Torre a Mare. La testimonianza di questa donna è considerata fondamentale per comprendere le dinamiche dell’evento e, in particolare, per chiarire il suo ruolo nell’accaduto. Fino ad ora, però, gli inquirenti segnalano una certa riluttanza da parte della testimone a collaborare.

Dettagli dell’agguato

L’omicidio di Capriati è stato eseguito con precisione e freddezza: i sicari, forse a bordo di una moto, hanno affiancato l’auto sulla quale viaggiava e hanno esploso quattro colpi a distanza ravvicinata, di cui tre alla testa, assicurandosi l’efficacia mortale dell’attacco. Al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine, non c’era più traccia né della donna né del veicolo impiegato nell’agguato, elementi che hanno complicato le immediate fasi dell’indagine.

Preoccupazioni e misure preventive

Questo omicidio innesta preoccupazioni legittime su possibili ritorsioni e l’innesco di una nuova guerra di mafia a Bari. Il prefetto ha convocato per domani un comitato per l’ordine e la sicurezza per valutare la situazione e stabilire le misure preventive da adottare. In questo contesto di tensione, il presidente della Regione Puglia ha evidenziato l’urgenza di rafforzare il personale nel settore della giustizia, sottolineando come la lotta alla criminalità organizzata richieda risorse adeguate e costanti.