Vladimir Luxuria: “Ecco perché Mediaset ha voluto proprio me alla conduzione de L’Isola dei famosi”

0 Condivisioni acebook Twitter

In un’intervista esclusiva rilasciata a Chi Magazine, Vladimir Luxuria, la nuova presentatrice dell’Isola dei Famosi, ha voluto mettere in luce i motivi che hanno portato alla sua scelta per condurre il celebre reality show.

Nonostante il suo status di essere la prima conduttrice transgender di un programma in prima serata su Canale 5, Luxuria enfatizza che la sua selezione è stata basata sulle sue capacità e non solo sulla sua identità di genere.

Un’assunzione basata sul merito e non sull’identità di genere

Confermando la sua convinzione, Luxuria afferma: “Credo sia per merito”. Queste parole riflettono un senso di sorpresa e gratitudine, quasi come se non credesse pienamente di meritare l’opportunità che le è stata offerta. Sottolinea inoltre: “Sono la prima conduttrice trans di una trasmissione importante, in onda in prima serata su Canale 5. Credo di essere anche la prima in Europa. Vero, ma è anche vero che so che l’editore mi ha voluta non in quanto trans, ma perché, mi è stato detto, ho dimostrato di poterlo fare”.

Un curriculum impressionante

Con una laurea con il massimo dei voti in “Lingue e Letterature Straniere” presso La Sapienza di Roma, Luxuria è un’attivista, scrittrice, ex politica, attrice e drammaturga di talento. La sua vasta esperienza e competenza nel settore la rendono una scelta naturale per guidare uno dei programmi di punta della televisione italiana.

Riconoscimento dell’apertura e dell’inclusione

Luxuria evidenzia anche l’apertura e l’inclusione dimostrate da Mediaset e dall’Italia nel dare a una conduttrice transgender una piattaforma così importante. “Questo dimostra un’apertura da parte dell’azienda, che c’è e c’è sempre stata. E anche dell’Italia”, dichiara Luxuria, riconoscendo il progresso sociale e culturale che questo rappresenta.

Dedizione e impegno

Infine, Luxuria esprime il suo impegno nell’affrontare questa nuova sfida con determinazione e dedizione. “Sto seguendo questa edizione dalla fase embrionale”, rivela. “Io quando prendo una responsabilità è fino alla fine.” Con queste parole, Luxuria si prepara ad affrontare il compito con professionalità e passione, pronta a dare il massimo per il successo del programma.