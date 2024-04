Bimba in coma dopo aver mangiato cannabis trovata nella sorpresa di un uovo, i genitori: “L’avevamo messa lì ma era per noi”

0 Condivisioni acebook Twitter

Un dramma si è verificato in Francia quando una bambina di 2 anni è finita in coma dopo aver ingerito accidentalmente della cannabis trovata nell’involucro di un uovo sorpresa di cioccolata a Morlaàs, vicino a Pau

I genitori, interrogati, hanno ammesso di aver nascosto la sostanza nella capsula gialla dell’ovetto, pensando di averla tenuta al sicuro.

Il drammatico episodio e le spiegazioni dei genitori

Secondo la Procura di Pau, la bambina ha trovato il pezzetto di droga nel garage di casa e l’ha messo in bocca, come farebbe qualsiasi bambino della sua età. La madre è intervenuta tempestivamente per rimuovere la sostanza, ma la mattina seguente la bambina non si è svegliata. Trasportata d’urgenza in ospedale, è rimasta in coma per alcuni giorni, ma fortunatamente le sue condizioni sono migliorate e ora sta bene.

Le responsabilità dei genitori e le conseguenze legali

I genitori sono stati incriminati per negligenza e uso di droga. La coppia, descritta come socialmente ben integrata e consumatrice occasionale di cannabis, ha ammesso le proprie colpe. Il padre è stato arrestato e interrogato, mentre la madre è stata sentita come indagata a piede libero. Entrambi si sono dichiarati devastati dall’accaduto e hanno ammesso le loro responsabilità.