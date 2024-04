Bari, domani 4 aprile si inaugura il locale di Vincenzo Capuano in via Piccinni, pizze gratis ai primi mille clienti che si presenteranno

0 Condivisioni acebook Twitter

Un nuovo capitolo si apre nel mondo della ristorazione a Bari con l’apertura del locale di Vincenzo Capuano, campione mondiale di pizza contemporanea

L’entusiasmo di Capuano è palpabile quando condivide sui social media la realizzazione del suo sogno imprenditoriale nel Sud Italia.

Un messaggio di orgoglio e speranza

Il locale non è solo una nuova pizzeria, ma un simbolo di speranza e orgoglio per Capuano. Attraverso la sua iniziativa imprenditoriale, mira a creare posti di lavoro e a contribuire allo sviluppo economico del territorio. Il suo invito a partecipare all’evento di apertura il 4 aprile, con mille pizze gratis e regali per i primi arrivati, riflette il suo desiderio di condividere la gioia e la gratitudine con la comunità.

Un nuovo inizio per la città di Bari

L’apertura del locale di Capuano in via Piccinni non solo promette delizie culinarie, ma anche un impatto positivo sulla comunità locale. Il suo impegno nel portare avanti il suo brand e nel valorizzare il territorio con amore e passione evidenzia la sua dedizione nel creare un futuro migliore per Bari e oltre.