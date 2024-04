Chiara Ferragni, cosa sta accadendo da quando non pubblica più le foto dei figli

0 Condivisioni acebook Twitter

Chiara Ferragni ha recentemente modificato la sua strategia sui social, smettendo di mostrare i volti dei suoi figli nelle foto pubblicate su Instagram.

Questo cambiamento, avvenuto a partire dal 19 marzo, ha suscitato interesse e interrogativi sulle implicazioni dietro questa scelta.

Ruolo dei figli e interazioni sui social

Secondo Serena Mazzini, social media manager, l’esposizione dei minori sui social può triplicare le interazioni su un profilo. Questo fenomeno è particolarmente significativo per gli influencer, poiché influisce direttamente sul valore commerciale del loro account. Nel caso di Chiara Ferragni, l’esposizione dei suoi figli ha contribuito a una significativa crescita dei follower e delle interazioni.

Implicazioni della nuova strategia

Analizzando i recenti post di Chiara Ferragni, la Mazzini osserva un cambiamento nel tono dei commenti da parte dei follower, che ora si concentrano sul fatto che i volti dei figli sono sempre nascosti. Questo solleva interrogativi sulla strategia della Ferragni e sul modo in cui gestisce il coinvolgimento dei suoi figli sui social.

Proposta di legge sullo sharenting

In risposta a questa pratica diffusa, l’Alleanza Verdi e Sinistra sta elaborando una proposta di legge per regolamentare l’esposizione dei minori sui social, nota come “sharenting”. La Mazzini, che ha contribuito alla redazione della proposta, sottolinea l’importanza di definire regole chiare per proteggere i minori e garantire equità nei contratti di lavoro sui social.

Il caso di Chiara Ferragni, dunque, solleva importanti questioni sull’etica e la responsabilità nell’uso dei social, in particolare per quanto riguarda l’esposizione dei minori. La proposta di legge in fase di sviluppo mira a garantire, finalmente, una maggiore tutela dei diritti dei minori e una regolamentazione più chiara del lavoro dei creator professionisti sui social network.