Puglia, incidente nella notte, auto impatta contro un muro, muore una 17enne, quattro amiche ferite, due gravissime, “Sembra una maledizione”

Lutto e dolore a Mottola: Una ragazza di 17 anni perde la vita in un tragico incidente, mentre quattro amiche lottano per la sopravvivenza. La comunità di Mottola è sotto shock.

Un incidente devastante

Nella notte tra mercoledì e giovedì, la provincia di Taranto è stata scossa da un terribile incidente sulla strada provinciale 25, nel territorio del comune di Mottola.

Cinque giovani ragazze, di ritorno da una serata insieme, hanno visto la loro vita cambiare in modo drammatico quando la loro auto, una Fiat 500, è uscita di strada impattando violentemente contro un muro.

La conducente, una ragazza di soli 17 anni, ha perso il controllo del veicolo in circostanze ancora da chiarire.

Un bilancio tragico

L’impatto non ha lasciato scampo alla giovane al volante, che è stata dichiarata morta poco dopo il suo arrivo all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Le sue quattro amiche, di età compresa tra i 17 e i 19 anni, hanno riportato gravi ferite.

Tra queste, una diciottenne è attualmente in rianimazione con prognosi riservata, una è stata sottoposta a chirurgia toracica, e le altre due stanno lottando per riprendersi dalle loro lesioni. Nonostante la gravità delle condizioni, fortunatamente per loro, la vita non è in pericolo.

Il dolore di Mottola

L’incidente ha profondamente colpito la comunità di Mottola, dove il sindaco Giampiero Barulli ha espresso il suo cordoglio: