Bruce Springsteen durante un suo concerto firma la giustificazione per l’assenza a scuola di una fan di 11 anni

Durante un concerto a San Francisco, Bruce Springsteen ha compiuto un gesto speciale per una fan di 11 anni, Genevieve

La giovane, desiderosa di rimanere al concerto anziché andare a scuola, ha esposto un cartellone chiedendo al Boss di firmare la giustificazione.

Un gesto sorprendente durante il concerto

Springsteen, noto per interagire con il pubblico durante le sue esibizioni, ha immediatamente accolto la richiesta della giovane fan. Scendendo dal palco, si è avvicinato a Genevieve e ha firmato la giustificazione per l’assenza a scuola, rendendo così il momento indimenticabile per la ragazza e per tutti i presenti.

Un’esperienza emozionante con una fan affezionata

La scena è stata catturata da Karen Pitcher Scovell, una fan storica di Springsteen presente al concerto. Scovell ha descritto l’emozione di essere così vicina al Boss mentre compiva questo gesto gentile, sottolineando quanto fosse più di quanto si aspettasse. Questo non è stato un episodio isolato: in passato, Springsteen ha firmato giustificazioni per altre assenze scolastiche dei suoi fan, dimostrando la sua natura affabile e premurosa.