Rottweiler aggredisce 32enne, per lui necessari 300 punti di sutura: il cane è della fidanzata

Un uomo di 32 anni ha subito un violento attacco da parte del rottweiler della sua compagna a Sassari, lasciandolo gravemente ferito

Le ferite, concentrate principalmente su una gamba e un braccio, hanno richiesto un’imponente quantità di punti di sutura, ammontanti a oltre 300, con l’intervento del Pronto Soccorso del Santissima Annunziata per le cure immediate.

Indagini in corso per svelare le cause dell’aggressione

Le circostanze che hanno portato all’attacco sono ancora avvolte dal mistero e saranno oggetto di attenta analisi nei prossimi giorni. La vittima, ora in fase di recupero, è stata sottoposta a un intervento chirurgico urgente e trasferita a Sassari per ulteriori trattamenti. Sarà fondamentale esaminare le testimonianze della compagna e della vittima per comprendere appieno i motivi dietro questo tragico evento.

Aggressioni da parte dei cani e sicurezza pubblica

L’aggressione rappresenta un’altra testimonianza preoccupante delle crescenti preoccupazioni legate alla sicurezza pubblica e al ruolo dei cani, specialmente quando liberi in strada.