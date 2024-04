Chiara Ferragni, sui social di lei non c’è più traccia: “Sta malissimo, è sempre dallo psicologo”

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo il ritorno da una vacanza a Dubai, Chiara Ferragni ha improvvisamente interrotto la sua presenza sui social media, suscitando preoccupazione tra i suoi numerosi fan.

Tornata a Milano dopo le vacanze con i figli e la famiglia, l’influencer ha deciso di prendersi del tempo per sé, allontanandosi dai riflettori e dedicandosi alla sua salute mentale.

Il mistero del silenzio di Chiara Ferragni sui social

Dopo aver condiviso momenti felici e avventure con i figli durante la vacanza a Dubai, Chiara Ferragni è tornata in Italia e ha optato per un improvviso silenzio sui social media. Questa decisione ha destato preoccupazione tra i suoi fan, che hanno iniziato a chiedersi cosa potesse essere successo all’influencer così attiva e visibile di solito.

Lo stato d’animo di Chiara Ferragni

Secondo alcune fonti vicine a Chiara Ferragni, il momento non è facile per lei. Si dice che l’influencer si senta molto male e che stia affrontando difficoltà emotive. Alessandro Rosica, noto come l’Investigatore social, ha riferito che Chiara passa molto tempo dalla psicologa e che la sua relazione con Fedez sembra essere in una fase complicata, con comunicazioni ridotte al minimo durante l’organizzazione delle vacanze dei figli.

La situazione di Chiara Ferragni

Il periodo di silenzio sui social e le speculazioni sullo stato d’animo di Chiara Ferragni lasciano i fan nell’incertezza e nella preoccupazione. Mentre i suoi figli Leone e Vittoria trascorrono del tempo con il padre, la situazione personale dell’influencer rimane un mistero, con la speranza di una riappacificazione tra Chiara e Fedez che sembra sempre più lontana