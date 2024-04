Incidente al Giro dei Paesi Bassi: Vingegaard coinvolto in una caduta, rimane a terra immobile, è grave

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante la tappa odierna del Giro dei Paesi Bassi, una curva mal segnalata ha causato una terribile caduta, coinvolgendo diversi ciclisti

Tra loro, il corridore Vingegaard è rimasto immobile a terra dopo un violento impatto con una canalina di cemento, subendo gravi danni fisici.

La situazione critica di Vingegaard dopo l’impatto

Dopo la caduta, Vingegaard è rimasto fermo a terra per oltre 10 minuti, mostrando segni di gravi ferite. Le prime squadre di soccorso lo hanno assistito immediatamente, mentre le ambulanze e i mezzi medici sono accorsi sul luogo per prestare soccorso ai ciclisti feriti. Vingegaard è stato trasportato in ospedale in ambulanza, ricevendo assistenza con l’ossigeno, ma fortunatamente non ha perso conoscenza.

Le cause dell’incidente e le conseguenze per Vingegaard

L’incidente è stato causato da una curva pericolosa, segnalata in modo inadeguato dall’organizzazione della gara. La presenza di una canalina di cemento e di rocce lungo il percorso ha reso la situazione particolarmente pericolosa per i ciclisti. Vingegaard è stato uno dei più colpiti, richiedendo l’utilizzo della barella e l’assistenza con l’ossigeno per essere trasportato in ambulanza. Attualmente, le sue condizioni di salute rimangono incerte, in attesa di ulteriori aggiornamenti medici.