Bianca Guaccero svela la verità sulla sua relazione con Stefano De Martino: “Ci sentiamo”

Una svolta significativa emerge dalle dichiarazioni di Bianca Guaccero riguardo alla sua presunta relazione con Stefano De Martino

In un’intervista esclusiva su Storie di donne al bivio condotta da Monica Setta, la conduttrice ha chiarito definitivamente la natura del loro legame.

Guaccero, nota per la sua partecipazione a programmi televisivi come Detto Fatto e Techeteche Top Ten, ha rivelato di essere ancora single dopo la fine del suo matrimonio con il regista Dario Acocella. Riguardo a De Martino, ha dichiarato: “Siamo amici, ci sentiamo su Instagram a volte, ma non siamo mai stati insieme”.

Differenze personali e priorità di vita

La conduttrice ha anche discusso le ragioni che hanno portato alla fine del suo matrimonio, attribuendo le divergenze di personalità tra lei e il suo ex marito. Tuttavia, ha sottolineato il profondo legame che li ha uniti nonostante le difficoltà.

In un momento di intimità, Bianca ha condiviso le sue difficoltà nell’esprimere i sentimenti verso i genitori, rivelando un momento toccante quando ha imparato l’importanza di farlo durante un periodo critico, come quando suo padre è stato in terapia intensiva. Ora, la sua priorità è la sua figlia e la famiglia.