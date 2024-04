L’omicidio di Capriati, l’addio della moglie e dei figli sui social

0 Condivisioni acebook Twitter



La vedova di Raffaele Capriati, Maria Lorusso, e i loro figli, Sabino e Christian, esprimono il loro dolore per la perdita su TikTok, ricevendo una marea di reazioni diverse.

Dolore e ricordo in famiglia

La scomparsa di Raffaele Capriati, noto come Lello, ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di Maria Lorusso e dei loro figli, Sabino e Christian. Attraverso TikTok, la famiglia ha condiviso il proprio dolore e il ricordo dell’uomo amato, ricorrendo a video e caroselli di foto accompagnati dalla musica di “Ammore senza core” di Franco Ricciardi. Maria ha espresso il suo struggente attaccamento con parole che riflettono una profonda sofferenza: “Non posso vivere senza di te: una vita ad aspettarti, stavamo vivendo la nostra favola d’amore, chi ti conosceva sa chi eri”. Anche Sabino ha dedicato al padre parole toccanti, descrivendolo come il migliore, capace di trasformare la tristezza in felicità e di trovare soluzioni ai problemi.

Le dediche dei figli

Le parole di Sabino e Christian verso il padre scomparso sono cariche di emozione e rivelano il profondo legame che univa il padre ai suoi figli. Sabino parla di Raffaele come di un pilastro e un punto di riferimento, confessando quanto profondamente senta la sua assenza. Christian, dall’altra parte, lo ricorda come il suo eroe e esprime il desiderio di riunirsi un giorno a lui. Entrambe le dediche sottolineano non solo il dolore per la perdita ma anche l’ammirazione e l’amore incondizionato per la figura paterna.

Reazioni contrastanti sui social

I post dedicati a Raffaele Capriati hanno generato un’ondata di reazioni sui social network, evidenziando il contrasto tra il sostegno e il conforto offerti da molti e i commenti che ricordano il passato giudiziario di Capriati, condannato per concorso nell’omicidio di Michele Fazio nel contesto di una faida tra clan mafiosi. Questi commenti riflettono la complessità delle emozioni che circondano la figura di Capriati, oscillando tra la compassione per il dolore della sua famiglia e il ricordo delle azioni passate che continuano a generare dibattito e riflessione nella comunità.