Addio a Mira, l’eroe Labrador che ha salvato tante vite

Una delle figure più iconiche delle coste del Lazio ha chiuso il suo capitolo, Mira, il labrador dalla straordinaria carriera da bagnino, è deceduta.

Appartenente alla Scuola Italiana Cani Salvataggio (Sics), Mira ha lasciato un’impronta indelebile grazie ai numerosi episodi di salvataggio che ha compiuto durante le estati passate. Il suo coraggioso impegno è stato ammirato da molti, rendendola un vero supereroe a quattro zampe.

L’incidente epico al Largo di Sperlonga

Uno dei momenti più cruciali della sua carriera è avvenuto nell’estate del 2021, al largo della costa di Sperlonga. In quel frangente, tre famiglie con un totale di otto bambini si sono trovate in pericolo, trascinati dalla corrente al largo dalla spiaggia. Mentre la situazione diventava sempre più critica, Mira, insieme ad altre due unità cinofile, ha compiuto un atto eroico. Grazie alla sua prontezza e al suo addestramento impeccabile, il gruppo è stato salvato, portato in salvo a circa 100 metri dalla riva su varie imbarcazioni improvvisate.

Un addio commosso e il ricordo di Mira

Il triste epilogo della vita di Mira è stato segnato da una lunga lotta contro il cancro, che alla fine le ha portato via la vita. Il suo corpo è stato cremato e le sue ceneri sono state affidate a Luigi, il suo devoto compagno umano e conduttore presso la Sics. Mira rimarrà per sempre nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino e di coloro che hanno beneficiato del suo coraggioso servizio lungo le coste del Lazio.