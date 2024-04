L’addio della Puglia a Giovanni, 18enne morto in un incidente stradale, Il padre “Amore sei andato via senza salutarmi”

8 Condivisioni acebook Twitter

Un incidente stradale ha portato via Giovanni Paolo Perone, 18 anni, e ha lasciato gravemente ferita una 16enne. La comunità di Vieste si stringe nel dolore per la perdita di uno dei suoi giovani.

La notte che ha cambiato tutto

La tranquillità della notte a Vieste è stata scossa da un tragico evento. Giovanni Paolo Perone, un ragazzo di soli 18 anni, classe 2005, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto alla periferia del paese, in località ‘Defensola’, lungo la Provinciale 52.

Il giovane, che aveva festeggiato il suo diciottesimo compleanno soltanto lo scorso novembre, era alla guida di una vettura che, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada, schiantandosi contro un muretto.

L’impatto non ha lasciato scampo a Giovanni, mentre una ragazza di 16 anni che era con lui nell’auto ha subito gravi ferite ed è stata elitrasportata in ospedale con diverse fratture.

Una comunità in lutto

La notizia dell’incidente ha rapidamente lasciato il segno nella comunità di Vieste, una cittadina solitamente tranquilla dove eventi del genere lasciano una traccia profonda.

I soccorritori, tra cui il personale del 118 e i vigili del fuoco del Distaccamento di Vico del Gargano, hanno fatto quanto in loro potere nell’immediato post-incidente, ma purtroppo per Giovanni non c’è stato nulla da fare.

I carabinieri sono ora impegnati nei rilievi e negli accertamenti del caso per chiarire la dinamica dell’incidente, che sembra essere avvenuto mentre i giovani rientravano dal compleanno di un amico.

Il dolore di una famiglia

La tragedia ha toccato nel profondo la famiglia di Giovanni Paolo Perone. Sui social, il padre Alessandro ha espresso il suo straziante dolore con un messaggio commovente:

“Amore di papà sei andato via senza salutarmi”. Un addio improvviso e doloroso che sottolinea l’imprevedibilità della vita e il profondo legame tra genitori e figli. La perdita di Giovanni lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi cari e nella comunità di Vieste, che ora si trova a dover fare i conti con il dolore e la ricerca di risposte in seguito a questo tragico incidente.