Incendio mortale all’alba, perde la vita nel suo appartamento il dentista dei vip ineime ai suoi gatti

Un grave incendio è scoppiato all’alba nel quartiere Prati di Roma, presso l’appartamento di Ernesto Tafuri, rinomato dentista dei vip. Purtroppo, l’uomo è stato trovato senza vita all’interno dell’abitazione, insieme ai suoi gatti, mentre le cause dell’incidente rimangono ancora da stabilire

Operazioni di soccorso difficili

Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute tempestivamente, ma purtroppo non hanno potuto salvare Tafuri. Il corpo dell’uomo è stato trovato carbonizzato, insieme a tre dei suoi gatti. Solo uno degli animali è stato tratto in salvo. Le operazioni di soccorso sono state complesse e si sono protratte per più di due ore.

Indagini in corso per accertare le cause

Al momento, le cause dell’incendio non sono state determinate e nessuna ipotesi è stata esclusa dagli inquirenti. L’intervento dei vigili del fuoco è stato rapido, ma purtroppo non è stato sufficiente per salvare la vita di Tafuri e degli animali domestici presenti nell’abitazione.