Belen e Stefano De Martino, di nuovo insieme felici e sorridenti, con loro anche il figlio, Santiago

Il settimanale Gente ha sorpreso Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme

La showgirl argentina e il conduttore di “Stasera tutto è possibile” si sono riuniti a Milano, passando del tempo insieme e mostrando un’inaspettata armonia familiare, soprattutto in presenza del figlio Santiago.

La riunione familiare di Belen e Stefano

Belen ha fatto visita all’ex marito a Milano, dove è rimasta per un’ora. Successivamente, la coppia si è diretta insieme alla scuola di Santiago per ritirarlo. Le immagini catturate dai fotografi mostrano un momento di serenità e complicità tra i due ex coniugi, mentre accompagnano il figlio a casa.

Riconciliazione e serenità familiare

Nonostante le difficoltà del passato, sembra che Belen abbia superato i tradimenti di Stefano De Martino e i conflitti precedenti. La presenza di entrambi i genitori durante la passeggiata con Santiago testimonia un nuovo equilibrio e una pacifica convivenza, lasciando alle spalle le tensioni del passato. Il settimanale Gente sottolinea la maturità acquisita da Belen dopo la rottura con Elio Lorenzoni e si chiede se la showgirl abbia finalmente seppellito l’ascia di guerra con i papà dei suoi figli.