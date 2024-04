Bonus 2mila Euro 2024: fringe Benefit per lavoratori con figli

0 Condivisioni acebook Twitter

Il 2024 porta una novità per i lavoratori dipendenti con figli: un bonus esentasse fino a 2mila euro sotto forma di fringe benefit, per affrontare spese come bollette, affitto o mutuo sulla prima casa.

Chi ha diritto al Bonus: requisiti e categorie di lavoratori

Il fringe benefit è destinato ai dipendenti e a coloro con un reddito assimilato, come i co.co.co. La somma varia: fino a mille euro all’anno per chi non ha figli a carico e fino a 2mila euro per chi ne ha. È necessario che il datore di lavoro o gli accordi aziendali lo prevedano.

Valore e utilizzo del Fringe Benefit nel 2024

L’importo massimo esente da tasse è solitamente di 258,23 euro l’anno, ma nel 2024 è stato elevato a mille euro. Per i dipendenti con figli a carico, può arrivare fino a 2mila euro, senza aumentare l’Irpef. Può essere utilizzato per pagare bollette, affitto o mutuo sulla prima casa, con documentazione adeguata.