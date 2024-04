Il bimbo di 17 mesi miracolosamente salvo dopo caduta dal terzo piano è ancora in terapia intensiva, ma le sue condizioni migliorano

0 Condivisioni acebook Twitter

Bambino di 17 mesi sopravvive miracolosamente a una caduta dal terzo piano grazie al terreno bagnato.

La fortunata salvezza di un piccolo eroe ad Airuno

Airuno ha trattenuto il respiro quando un bambino di appena 17 mesi è precipitato dalla finestra di un’appartamento al terzo piano, atterrando su un’aiuola morbida che ha incredibilmente attutito il suo impatto. La comunità di Airuno, in provincia di Lecco, si è stretta attorno al piccolo, caduto per quasi 10 metri ma miracolosamente sopravvissuto senza gravi traumi. “I medici sarebbero moderatamente ottimisti”, ha condiviso il sindaco Alessandro Milani, testimone di un cauto ma speranzoso progresso verso il recupero del bambino, ora ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Un tragico incidente sfiorato

Il terribile incidente è avvenuto in un momento di distrazione domestica. Il bambino giocava in salotto, curioso verso il mondo esterno, ha iniziato a giocare con la maniglia della finestra. Arrampicandosi sul divano per raggiungerla meglio, ha perso l’equilibrio e è caduto. La nonna, occupata in un’altra stanza, e la zia ventenne, sono state colte di sorpresa dalla sua assenza. La rapidità con cui la famiglia e i soccorritori hanno reagito, insieme alla fortuna di una terra bagnata che ha attutito la caduta, hanno giocato un ruolo cruciale nel prevenire conseguenze più gravi.

Un esito che infonde speranza

Nonostante la gravità dell’incidente, le condizioni del bambino mostrano segni di miglioramento. Il tempestivo intervento dell’elisoccorso e la pronta assistenza medica hanno permesso di stabilizzare il piccolo, che adesso è tenuto sotto stretta osservazione in Terapia intensiva. La caduta su un terreno morbido, insieme all’aiuola, ha contribuito a minimizzare i danni, offrendo un barlume di speranza per una completa guarigione.