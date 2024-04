Wanna Marchi e Stefania Nobile a Milano su una Lamborghini da 250mila Euro

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo aver scontato una lunga pena di 9 anni e 6 mesi di carcere, Wanna Marchi e Stefania Nobile, celebri ex regine delle televendite, sono finalmente libere dal 2015.

Nonostante abbiano lasciato alle spalle il mondo della televisione, sembra che abbiano messo da parte un considerevole capitale derivato dalle loro attività nel settore delle televendite. Recentemente, le due sono state sorprese a Milano a bordo di un lussuoso SUV Lamborghini.

Una nuova vita dopo il carcere: investimenti in Albania

Wanna Marchi e Stefania Nobile sono state avvistate mentre passeggiavano per il centro di Milano a bordo di un SUV Lamborghini del valore di circa 250 mila euro. Nonostante abbiano chiuso definitivamente i loro affari in Italia, sembra che abbiano deciso di investire i loro risparmi accumulati durante gli anni delle televendite in Albania. Nonostante le difficoltà affrontate durante gli anni di prigione, sembrano aver trovato una nuova direzione per il loro futuro.

Esperienza e futuro

Sebbene abbiano suscitato molte controversie con le loro attività passate, la Marchi e la Nobile sembrano non pentirsi delle loro azioni. In una recente intervista, Stefania Nobile ha sottolineato che, nonostante abbiano pagato il loro debito con la giustizia, non provano rimorso per il loro passato. Inoltre, sembra che abbiano un atteggiamento deciso nei confronti del giudizio altrui, come evidenziato dalle parole della Nobile: “Se il diavolo ci incontra, si sposta”.