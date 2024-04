Chiara e Fedez, la loro cagnolina Paloma è con il cognato che non dimentica di lanciare una bordata: “A un cane non servono cose costose”

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, la presenza di Paloma, è improvvisamente scomparsa

Paloma, un regalo della madre di Chiara, Marina Di Guardo, è entrata nella famiglia Ferragnez lo scorso settembre, dopo la scomparsa della precedente cagnolina della coppia, Matilda. Le immagini e i video che mostravano Paloma in casa e durante le passeggiate nel parco sono stati rimossi dai profili social della coppia, generando domande sulla sua attuale situazione.

La risposta sembra essere giunta dai video pubblicati su TikTok da Riccardo Nicoletti, cognato di Chiara e marito di Francesca Ferragni.

Paloma appare felice e gioiosa mentre gioca con la cagnolina di casa Gabriella.

Nicoletti ha accompagnato le immagini con un messaggio profondo: “Un cane non ha bisogno di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. A un cane non importa se sei ricco o povero, intelligente o stupido, se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo”. Queste parole sembrano riflettere sull’essenza semplice e genuina dei rapporti tra gli animali e le persone.

In risposta a un commento su TikTok che chiedeva chi si prendesse cura di Paloma, Nicoletti ha condiviso dettagli sulla situazione attuale della cagnolina. Ha spiegato che Paloma trascorre del tempo con lui e sua moglie Gabriella una volta alla settimana. Queste parole sembrano indicare che, nonostante la separazione di Chiara e Fedez, Paloma continua a ricevere amore e attenzione da parte della famiglia allargata. L’iniziativa di affidare Paloma al cognato potrebbe essere stata presa per garantirle un ambiente stabile e affettuoso in un momento di cambiamento per la famiglia Ferragnez.