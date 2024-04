Incidente in cantiere nel barese, operaio 63enne muore cadendo da un balcone

0 Condivisioni acebook Twitter



Un tragico incidente a Castellana Grotte vede la perdita di Giuseppe Coletta Vispo, caduto da un balcone mentre lavorava.

Tragedia in cantiere a Castellana Grotte

Nella tranquilla cittadina di Castellana Grotte, un evento sconvolgente ha interrotto la routine quotidiana: Giuseppe Coletta Vispo, un uomo di 63 anni, ha perso la vita in modo tragico.

Stava effettuando dei lavori di muratura sul balcone di una casa nel pieno di ristrutturazioni, quando è precipitato mortalmente. Il suo corpo è stato scoperto in una traversa di via Virgilio, nel cuore del centro storico, segnando un momento di profondo dolore per la comunità.

La rapidità con cui è stato dato l’allarme al 118 riflette l’urgenza e la gravità dell’incidente, ma purtroppo, nonostante l’intervento tempestivo dell’ambulanza dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Putignano, per Vispo non c’era più nulla da fare.

Indagini in corso e commozione cittadina

Le autorità locali, tra cui la polizia locale di Castellana Grotte e i carabinieri di Monopoli, sono prontamente intervenute sulla scena. Insieme agli specialisti dello Spesal, della Scientifica e i medici di Medicina legale del Policlinico di Bari, lavorano per fare luce sulla dinamica dell’accaduto.

La questione fondamentale da risolvere è se la causa della morte sia stata un malore improvviso o un incidente sul lavoro.

“Peppuccio”, come era affettuosamente conosciuto nella comunità, era un volto noto e amato. Il sindaco Domenico Ciliberti ha espresso il proprio cordoglio, ricordandolo come “un grande lavoratore, umile. Una persona perbene che si adoperava in tanti lavori”.

Una perdita che scuote la comunità

Questo incidente si aggiunge a una giornata già segnata da tragedie sul lavoro, come il dramma avvenuto a Mestre con la morte di Mattia Dittadi, anch’egli vittima di una caduta in circostanze tragiche.