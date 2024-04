Imbocca contromano una statale, lo schianto frontale contro un’altra auto è inevitabile, muore 62enne

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragico incidente sulla SS131 vicino a Mogoro: Marino Aru perde la vita in uno scontro frontale dopo aver percorso chilometri contromano.

Incidente mortale sulle strade di Oristano

La notte si è tinta di tragedia sulla strada statale 131, all’altezza dello svincolo di Mogoro, in provincia di Oristano, dove Marino Aru, un uomo di 63 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Intorno alle 21.30 di ieri, venerdì 5 aprile, Aru ha imboccato la SS131 nella direzione errata alla guida della sua Mercedes, procedendo contromano per diversi chilometri fino a collidere frontalmente con una Bmw che sopraggiungeva nella corsia opposta.

L’impatto, di una violenza inaudita, ha lasciato entrambi i veicoli in condizioni disastrose, segnando irreparabilmente la fine di una vita e provocando gravi danni all’altro conducente.

La comunità sotto shock e gli interventi dei soccorsi

La notizia dell’incidente si è diffusa rapidamente, gettando nello sgomento gli abitanti di Sardara, la comunità dove Marino Aru era ben conosciuto e stimato.

Nonostante la prontezza degli altri automobilisti, che hanno avvertito immediatamente le forze dell’ordine, e l’intervento delle pattuglie della polizia stradale di Oristano e Sanluri, gli agenti non sono riusciti a intercettare Aru prima del fatale schianto.

I soccorritori hanno fatto quanto in loro potere, ma Aru è deceduto durante il tragitto in ambulanza verso l’ospedale. L’altro conducente, trasportato in codice rosso al policlinico di Cagliari, fortunatamente non versa in pericolo di vita.