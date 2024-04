Indagine della Fondazione Jdendità bianconera sull’iscrizione dell’Inter al Campionato

0 Condivisioni acebook Twitter

Esame dell’esposto sulla non Iscrizione dell’Inter al Campionato

La Fondazione Jdendità Bianconera ha presentato un esposto alle Procure di Roma e Milano, nonché alla Procura Federale e alla Covisoc, sollevando interrogativi sull’idoneità dell’Inter a iscriversi al campionato di Serie A. Questo ente no-profit, impegnato nella tutela dei valori della Juventus, evidenzia presunte incongruenze riscontrate nel bilancio dell’Inter al 30 giugno 2023, approvato recentemente.

Le argomentazioni della Fondazione e i risultati delle ricerche

La Fondazione Jdendità Bianconera, rappresentata da un gruppo di avvocati, ha evidenziato discrepanze su diversi elementi fondamentali presentati dall’Inter per la sua iscrizione al campionato. Un punto cruciale sollevato riguarda la continuità aziendale, definita come la capacità dell’azienda di mantenersi nel tempo e di onorare i suoi impegni finanziari futuri, aspetto di rilevanza nel Regolamento UEFA sul Fair Play Finanziario. La Fondazione ha esortato le autorità competenti a verificare il rispetto dei requisiti di continuità aziendale da parte dell’Inter.

La documentazione raccolta e le preoccupazioni sollevate

Secondo quanto riportato nell’esposto, la Fondazione ha condotto ricerche approfondite presso le sedi opportune, giungendo alla conclusione che la FC Internazionale S.p.A. non avrebbe soddisfatto i requisiti minimi necessari per l’iscrizione regolare al campionato di Serie A. La documentazione raccolta dalla Fondazione rivela che la continuità aziendale sarebbe stata garantita da una lettera di patronage da parte della Grand Tower S.à.r.l., con sede in Lussemburgo. Tuttavia, la Fondazione sostiene di aver acquisito prove che la Grand Tower S.à.r.l. non ha mai presentato un bilancio, sollevando dubbi sulla sua effettiva capacità di garantire la continuità finanziaria dell’Inter.

L’esposto della Fondazione Jdendità Bianconera solleva interrogativi importanti sul processo di iscrizione dell’Inter al campionato di Serie A e sottolinea la necessità di un’attenta indagine sul rispetto dei requisiti finanziari da parte del club nerazzurro. La vicenda evidenzia l’importanza del rispetto delle normative finanziarie nel calcio professionistico e l’importanza della trasparenza e dell’adeguata documentazione nelle pratiche amministrative dei club sportivi.