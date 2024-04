Fedez arreda la nuova casa su misura dei figli: “Finalmente non dovranno fare più i manichini da pubblicizzare”, il web esplode di commenti

0 Condivisioni acebook Twitter

Fedez si trova attualmente a Miami con i suoi adorabili figli, Leone e Vittoria. Recentemente, ha condiviso sui suoi profili social un gesto significativo: la creazione di uno spazio speciale nella sua nuova dimora per i suoi bambini.

“Creare uno spazio gioioso e creativo per loro è una priorità per me”

Questo dimostra l’importanza che il cantante attribuisce alla felicità e al benessere dei suoi figli, specialmente durante questo periodo di cambiamento. In merito a questa iniziativa, Fedez ha dichiarato: “Volevo assicurarmi che Leone e Vittoria si sentissero davvero a casa nella nostra nuova casa a Miami. Creare uno spazio gioioso e creativo per loro è una priorità per me.”

Un angolo di gioia e fantasia

All’interno della casa di Fedez a Miami, è stato allestito uno spazio dedicato ai giochi, progettato per trasformarsi in un vero e proprio paradiso per i bambini. Quest’area include giochi arcade e, soprattutto, un “muro” di Lego personalizzato. Questo speciale regalo per Leone e Vittoria, ideato dall’artista Dante Dentoni, rappresenta una sorpresa emozionante per i piccoli. Fedez ha spiegato: “Ho voluto rendere la nostra casa un luogo dove Leone e Vittoria possano esprimere liberamente la loro creatività. Il muro di Lego con i loro personaggi preferiti è solo l’inizio di quello che spero diventi un luogo magico per loro.”

I commenti sul web

Sui social sono impazzati i commenti, da chi ha scritto: «Finalmente i bambini hanno una vita normale e non sono più dei manichini da pubblicizzare» oppure «Stai uscendo da una relazione tossica» a chi ha preso le difese di Chiara: «Io immagino Chiara leggere queste cose con la morte nel cuore, come se fino ad ora lui non avesse vissuto”.