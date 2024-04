Le rivelazioni di Baby Touché dopo lo scontro con Del Debbio a “Dritto e Rovescio”, “Sono stato pagato, ho preso più soldi del conduttore”

0 Condivisioni acebook Twitter

La controversa apparizione di Baby Touché a “Dritto e Rovescio” si conclude con un acceso scontro e la sua espulsione dallo studio, seguita da una dichiarazione polemica su Instagram.

Tensione in diretta tra Baby Touché e Paolo Del Debbio

La trasmissione di “Dritto e Rovescio” del 4 aprile ha visto al centro della scena un vivace confronto tra il rapper Baby Touché, vero nome Amine Amagour, e il conduttore Paolo Del Debbio. La discussione ha raggiunto il suo apice quando la sicurezza ha dovuto intervenire per accompagnare il giovane artista fuori dallo studio. Questo episodio ha sollevato non poche polemiche, evidenziando le tensioni tra generazioni e tra i rappresentanti dei media tradizionali e le nuove figure emergenti nel panorama culturale italiano.

Baby Touché: sfogo e accuse su Instagram

Dopo l’acceso scambio in diretta, Baby Touché ha preso d’assalto Instagram per esprimere il suo disappunto verso il trattamento ricevuto. L’artista ha dichiarato: “Siete tutti uguali, avevate la possibilità di capire il motivo per il quale la nostra generazione è arrabbiata ma no, cercate sempre il modo di fare uscire il male che c’è in me per strumentalizzarmi. Sono la prima persona che è stata pagata in quello studio, ho preso più soldi di quanti ne prende il conduttore in un mese, non mi ha invitato lui ma la direttrice di Mediaset.” Queste parole evidenziano il suo forte dissenso non solo nei confronti di Del Debbio ma anche verso le dinamiche di gestione degli ospiti nei programmi televisivi.

Scontro di opinioni e scuse formali

L’evento ha sollevato interrogativi sul modo in cui vengono gestiti gli scontri di opinioni in televisione. Durante la puntata, il tentativo di Del Debbio di placare gli animi ha invece scatenato una reazione ancora più forte da parte di Baby Touché, culminata con un chiaro invito a lasciare lo studio da parte del conduttore. Successivamente, Del Debbio ha espresso pubblicamente il suo rammarico per quanto accaduto, scusandosi con il pubblico per aver raggiunto “un livello di una bassezza totale”.