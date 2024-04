Chiara Ferragni scompare nuovamente dalle scene, “sta malissimo, va dalla psicologa”

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo un’intensa attività sui social, Chiara Ferragni si ritrae in un inusuale silenzio, alimentando speculazioni sul suo stato d’animo e sulla sua vita personale.

Il misterioso silenzio di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, nota influencer e imprenditrice digitale, ha improvvisamente cessato ogni attività sui suoi canali social dopo un viaggio a Dubai con i suoi figli. Questa pausa dalla sua solita condivisione frequente ha sorpreso molti dei suoi follower, specie perché era sembrata impegnata a ripristinare una sorta di normalità dopo un periodo turbolento segnato da uno scandalo legato a un pandoro e da tensioni familiari. La Ferragni non ha lasciato tracce nemmeno sul suo canale Telegram, un comportamento atipico che si discosta dalla sua abitudine di condividere regolarmente momenti della sua vita personale e lavorativa.

Speculazioni e ipotesi sulla vita dell’influencer

L’assenza di Chiara dai social media coincide con il periodo in cui i suoi figli, Leone e Vittoria, si trovano a Miami con il padre, il noto artista Fedez. Questa coincidenza ha alimentato teorie secondo cui l’influencer eviterebbe di pubblicare contenuti in assenza dei suoi bambini, precedentemente al centro di molti dei suoi post. Si vocifera che i figli fossero un modo per distogliere l’attenzione dai suoi problemi legali e dalla crisi matrimoniale. Queste voci includono anche la presunta richiesta di Fedez di non mostrare più i volti dei bambini online. Nel frattempo, la loro cagnolina Paloma è stata affidata a Riccardo Nicoletti, marito di Francesca Ferragni, aggiungendo ulteriori interrogativi sulla situazione familiare attuale.

Le voci di un momento difficile

Alessandro Rosica, noto come l’Investigatore social, ha condiviso alcune riflessioni sullo stato d’animo di Ferragni, suggerendo che l’influencer stia attraversando un periodo particolarmente complesso dal punto di vista psicologico. Secondo Rosica, dopo il suo ritorno dal viaggio, Chiara starebbe molto male e avrebbe scelto di isolarsi, dedicando molto tempo a incontri con la psicologa.