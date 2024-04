Ciro Immobile al veleno contro l’esultanza di Mancini nel Derby: “C’è modo e modo di esultare”

0 Condivisioni acebook Twitter

Immobile commenta con parole di fuoco l’esultanza di Mancini e Dybala

Durante il derby tra Lazio e Roma, l’esultanza di Gianluca Mancini e la provocazione di Paulo Dybala hanno scatenato discussioni. Ciro Immobile, senza fare nomi, ha sottolineato che “c’è chi esulta con stile e chi meno”, riferendosi chiaramente ai due episodi. Questi momenti hanno aggiunto tensione a una partita già intensa, con la Roma che ha trionfato e si è rilanciata per la qualificazione in Champions.

La polemica sull’esultanza di Mancini e la replica di Immobile

L’immagine di Mancini sventolare una bandiera laziale raffigurante un topo ha suscitato reazioni contrastanti. Mancini ha cercato di placare la polemica definendo il gesto come una semplice goliardia, ma Immobile ha replicato in modo netto, evidenziando che ci sono modi più rispettosi di esultare. Anche Dybala ha aggiunto pepe alla partita con la sua provocazione verso Guendouzi.

Immobile si espone sulla stagione e sul futuro con la Lazio

Immobile ha affrontato anche temi più ampi, come la delusione per la stagione sotto le aspettative della Lazio e il suo futuro nel club. Nonostante le critiche e le voci sul suo possibile addio, Immobile ha ribadito il suo impegno verso la Lazio e la determinazione a dare il massimo per la squadra, nonostante le difficoltà incontrate durante questa stagione.