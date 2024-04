Angelina Mango: favorita per la vittoria all’Eurovision 2024?

0 Condivisioni acebook Twitter

Angelina Mango stupisce a Barcellona e conquista il pubblico internazionale

Dopo il suo trionfo a Sanremo, Angelina Mango si prepara per l’Eurovision 2024, dove rappresenterà l’Italia. La giovane cantante lucana ha già conquistato un pubblico internazionale, come dimostrato dall’applauso scrosciante ricevuto durante l’esibizione a Barcellona sulle note de “La Noia” durante l’Eurovision Party. Il pubblico presente ha dimostrato di conoscere perfettamente il brano, anticipando il finale e dimostrando un grande entusiasmo.

Sentiment positivo sui social e chance di vittoria

Sui social media, il sentiment nei confronti di Angelina Mango è estremamente positivo, soprattutto da parte di account non italiani. Numerosi post su X dedicati alla cantante la indicano come la favorita assoluta per la vittoria finale. La sua popolarità sembra in costante crescita, e molti già la considerano pronta a seguire le orme dei Maneskin e a portare il trofeo a casa.

Dettagli sull’Eurovision e l’ordine di esibizione di Angelina Mango

L’Eurovision 2024 si avvicina, e l’ordine di esibizione dei concorrenti è stato svelato. Angelina Mango si esibirà come quartultima nella prima semifinale, presentando “La Noia” all’Europa. Nonostante sia già qualificata per la finale, avrà l’opportunità di esibirsi per intero durante la semifinale, aumentando l’interesse verso la sua performance. La finale andrà in onda il 11 maggio, e il pubblico italiano potrà votare le sue canzoni preferite durante le semifinali.