Bari , morto per un incidente giovane chef Gianluca Faniello, il commovente addio della moglie

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente strappa la vita a Gianluca Faniello, giovane chef e padre

Una notte fatale

Nelle prime ore tra il 5 e il 6 aprile, sulla strada provinciale Ceglie-Adelfia, si è consumata una tragedia che ha visto protagonista Gianluca Faniello, un motociclista di 34 anni e stimato chef residente ad Adelfia. Per cause ancora da accertare, Gianluca ha perso il controllo della sua moto, finendo fuori strada e perdendo la vita sul colpo. I soccorsi sono stati immediati, ma nulla hanno potuto per salvare il giovane.

L’addio di una comunità

La scomparsa di Gianluca ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità di Adelfia e nel mondo della gastronomia, dove era conosciuto e apprezzato. Oltre a essere un talentuoso chef, Gianluca era anche un padre affettuoso, lasciando dietro di sé una bambina di soli 4 anni. Il dolore per la sua perdita ha trovato eco sui social, dove amici, colleghi, tra cui lo chef Daniele Caldarulo, e conoscenti hanno espresso il loro cordoglio con commoventi messaggi.

Il ricordo di un padre

La tragica scomparsa di Gianluca non ha lasciato indifferente nemmeno la moglie, che con parole toccanti ha promesso di parlare alla loro bambina del padre eccezionale che è stato. La speranza è che il ricordo di Gianluca possa essere di conforto e che, da qualche parte, possa vegliare sulla sua piccola Marty, proteggendola sempre.

“Che tu possa riposare in pace… Alla nostra bambina parlerò di te.. per il padre speciale che sei stato!!! Rimarrai per sempre nei nostri cuori… Proteggi Marty da lassù”.