Policlinico di Roma, bambino fatto nascere d’urgenza dopo che la mamma era appena stata picchiata nella metro

I medici del Policlinico Umberto I di Roma hanno effettuato un cesareo d’urgenza per far nascere il bambino della donna aggredita nella metro di Roma. Gli aggressori sono ancora in fuga mentre la vittima e il bambino sono sotto osservazione.

Cesareo d’urgenza per la donna aggredita

La donna picchiata è stata ricoverata al Policlinico Umberto I di Roma dopo l’aggressione subita da borseggiatori nella metro B. Nonostante fosse all’ottavo mese di gravidanza, i medici hanno optato per un cesareo d’urgenza per far nascere il bambino. Fortunatamente, il neonato sembra essere in buone condizioni.

Ricerca degli aggressori

Le immagini del brutale pestaggio sono diventate virali dopo essere state pubblicate su una pagina online. Si vede la donna essere picchiata da tre individui mentre è a terra e coperta di sangue. Gli aggressori sono ancora in fuga, ma la polizia sta raccogliendo prove per procedere con l’arresto. La vittima, attualmente in ospedale, conosce i suoi aggressori.

La donna verrà sottoposta a un intervento maxillo facciale per le ferite riportate. Nonostante non sia in pericolo di vita, le sue condizioni rimangono serie e richiedono un’attenta osservazione medica, così come per il suo bambino.