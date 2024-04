Tragedia a Piacenza: bimba di 9 anni precipita dal balcone, gravissima

0 Condivisioni acebook Twitter

Una bambina di soli 9 anni è rimasta coinvolta in un incidente terribile che ha avuto luogo nel pomeriggio di sabato

Mentre si trovava sul balcone di casa sua, la piccola è caduta da un’altezza considerevole, precipitando sulla rampa d’accesso al garage sottostante. Le circostanze esatte che hanno portato a questo incidente non sono ancora chiare e saranno oggetto di indagine da parte delle autorità locali.

Tempestivo intervento dei soccorritori e trasferimento in ospedale

Fortunatamente, la nonna della piccola era presente in casa al momento dell’incidente e ha prontamente richiesto l’aiuto dei soccorsi dopo aver udito le urla della nipote. Il personale medico del servizio di emergenza 118 è giunto sul luogo in breve tempo, prestando le prime cure alla ragazza prima di trasportarla d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto a Piacenza. Tuttavia, a causa della gravità delle sue ferite, è stato necessario il trasferimento immediato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma, dove la giovane è stata ricoverata in terapia intensiva per ricevere cure specializzate.

Indagini in corso per determinare la dinamica dell’incidente

Le autorità locali hanno avviato un’indagine approfondita per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questa tragedia. Nonostante non vi siano stati testimoni oculari diretti dell’incidente, si presume che la ragazza si sia accidentalmente sporga dalla balaustra del balcone mentre era impegnata in un’attività ludica. La famiglia e la comunità sono sconvolte da quanto accaduto e attendono con ansia ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute della piccola.