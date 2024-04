Biagio Antonacci gela Fedez: Io non mi sarei mai comportato così”

0 Condivisioni acebook Twitter

Nel panorama dell’intrattenimento italiano, si accendono le luci dei riflettori su Fedez, e il cantautore Biagio Antonacci

Mentre Fedez si trova a Miami per le vacanze di Pasqua, lontano dai riflettori ma non dai pettegolezzi, Antonacci ha rilasciato un’intervista a Repubblica senza mai nominare esplicitamente il rapper, ma con una frecciatina sullo stile di vita e l’ostentazione sui social.

Il contesto della dichiarazione

Parlando del suo legame con Rozzano, una periferia milanese che entrambi condividono, Antonacci ha espresso un punto di vista sulla modestia e l’umiltà, senza citare direttamente Fedez ma chiaramente riferendosi al suo stile di vita lussuoso. Ha sottolineato il suo rispetto per la periferia e il modo in cui ha influenzato la sua arte, contrastando con ciò che potrebbe essere interpretato come un’eccessiva ostentazione da parte del rapper.

Il messaggio nascosto

Senza menzionare Fedez direttamente, Antonacci ha evidenziato una differenza di approccio verso il successo e l’umiltà, mettendo in discussione l’ostentazione sui social e la manifestazione del lusso. Queste le sue parole: «A certi posti resti legato perché c’è una parte di te che non è mai partita. È rimasta lì a innamorarsi delle fragranze delle anime che incontravi nei cortili. La periferia è un diffusore di sogni. Oggi sono cambiato, sto bene anche fuori da lì. Ma questa ca**o di periferia qualcosa mi ha insegnato. Mi sono vergognato di parlarne, l’unico che ho sentito parlare di quel posto è Jonathan Bazzi, l’autore di Febbre. Quando ho letto il suo libro ho pensato “questo è quello che avrei dovuto dire io” . E poi, la dichiarazione che a tutti è sembrata una frecciata a Fedez: “Rispetto agli artisti giovani, io non sarei mai entrato a Rozzano con la Porsche o col Rolex, i miei si sarebbero arrabbiati se mi avessero visto girare così”. Sebbene le parole del cantautore non abbiano nominato esplicitamente il rapper, i fan hanno letto tra le righe, vedendo la dichiarazione come una critica velata al modo in cui Fedez mostra il suo stile di vita sui social, specialmente durante il suo soggiorno temporaneo a Rozzano.