Schianto tra moto e auto, muore vigile urbano sotto gli occhi del fratello

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente sulla Salaria per Ascoli ha portato alla perdita di Vittorio Cavalieri, ex vigile urbano di 71 anni, amante delle moto e figura ben nota nella sua comunità.

Tragico epilogo per un appassionato delle due ruote

In una curva lungo la Salaria per Ascoli, Vittorio Cavalieri, un ex vigile urbano di 71 anni originario di Casacanditella, ha incontrato un tragico destino. Mentre era in sella alla sua moto, ha avuto uno scontro frontale con una Peugeot, risultando fatalmente coinvolto in un incidente che non gli ha lasciato scampo. “È morto sul colpo”, si apprende dalle cronache locali, in un tratto di strada noto per la sua pericolosità. Questo tragico evento si è consumato sotto lo sguardo impotente del fratello, che lo seguiva a breve distanza, anch’egli in moto.

Autorità in mobilitazione

Subito dopo l’incidente, sul luogo sono accorsi i soccorsi: carabinieri di Cittaducale, vigili del fuoco di Rieti, team sanitari del 118 e la polizia stradale di Amatrice hanno lavorato congiuntamente, tentando inutilmente di salvare la vita di Cavalieri. Descritto come un entusiasta delle due ruote, Cavalieri era noto per la sua partecipazione a raduni motociclistici e per le sue escursioni nei fine settimana. Oltre alla sua passione per le moto, amava dedicarsi ai lavori agricoli, un hobby che condivideva con la sua famiglia.

Il ricordo

Cavalieri lascia dietro di sé un’eredità di passione e dedizione. Oltre ad essere un amante delle moto, era una persona attiva nella sua comunità di Casacanditella, come testimonia il cordoglio espresso dal sindaco Alessandro Monaco: “La comunità perde una persona molto attiva, molto presente”. Il sindaco ricorda Cavalieri non solo come un collega della madre ma come una figura familiare sin dall’infanzia, sottolineando il vuoto che la sua scomparsa lascia nella vita di chi lo ha conosciuto e apprezzato.