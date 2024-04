Giovani carabinieri pugliesi morti in un incidente stradale, la 31enne conducente dell’auto che ha speronato la pattuglia positiva all’alcol e cocaina

0 Condivisioni acebook Twitter



La comunità di Campagna è in lutto per la perdita di due giovani carabinieri, Francesco Pastore e Francesco Ferraro, deceduti in un tragico incidente causato da un SUV guidato da una donna risultata positiva ad alcol e cocaina.

Un incidente notturno dalle tragiche conseguenze

Nella notte tra sabato e domenica, lungo la statale 91, si è verificato un drammatico incidente stradale che ha coinvolto tre carabinieri in servizio.

Francesco Pastore, 25 anni, e Francesco Ferraro, 27 anni, entrambi originari della Puglia e in servizio presso la stazione di Campagna, hanno perso la vita, mentre un terzo collega, Paolo Volpe, è rimasto gravemente ferito.

La dinamica dell’incidente vede il loro veicolo, una Fiat Grande Punto, speronato da un SUV Range Rover guidato da una donna di 31 anni, che, secondo i primi accertamenti, era sotto l’effetto di alcol e cocaina.

La vettura dei carabinieri è stata colpita in pieno mentre attraversava un incrocio, con conseguenze fatali per i militari seduti sul lato passeggero e sul sedile posteriore.

Indagini in corso

La comunità di Campagna e i vertici istituzionali hanno espresso profondo dolore e vicinanza alle famiglie delle vittime.

La donna alla guida del SUV, che ha riportato ferite insieme a una passeggera 18enne, è ora ricoverata e sotto indagine, con precedenti per spaccio che aggiungono ulteriori ombre al tragico evento.

Nel frattempo, la cittadinanza e le autorità rendono omaggio ai due giovani carabinieri con profondo rispetto e cordoglio, mentre si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini in corso.

Un ricordo indimenticabile

I funerali di Francesco Ferraro si terranno a Montesano Salentino, dove l’amministrazione comunale ha dichiarato il lutto cittadino. Anche Manfredonia, città natale di Francesco Pastore, condivide il profondo dolore per la scomparsa di uno dei suoi figli più valorosi. Il presidente della Repubblica, insieme a numerose altre autorità civili e militari, ha espresso vicinanza e cordoglio per la tragedia che ha colpito non solo le famiglie delle vittime ma l’intera nazione.