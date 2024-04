Auto prende in pieno uno scooter con a bordo coppia di ragazzi 19enni e poi fugge, lei è gravissima, lui ha una milza spapolata

0 Condivisioni acebook Twitter

Un grave incidente stradale a Napoli ha lasciato due giovani di 19 anni in condizioni critiche, segnando una notte di paura nel quartiere Vicaria.

Una notte di terrore nel cuore di Napoli

Nel cuore pulsante di Napoli, un drammatico incidente ha scosso la tranquillità della notte tra sabato 6 e domenica 7 aprile. Due giovani, un ragazzo e una ragazza, entrambi 19enni, sono stati travolti da un’auto mentre viaggiavano a bordo del loro scooter. L’incidente, avvenuto all’incrocio tra via F.Persico e via G.Carafa, ha avuto conseguenze gravi: la ragazza, in condizioni particolarmente critiche, ha perso coscienza, mentre il giovane ha subito contusioni serie, con danni alla milza che richiederanno un intervento chirurgico. Aggravante la circostanza che l’auto coinvolta nell’incidente si sia data alla fuga, non prestando soccorso ai due ragazzi inerme.

Sforzi investigativi e condizioni delle vittime

Nonostante la complessità della situazione, gli agenti della Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa Infortunistica Stradale, guidati dal Comandante Joselito Orlando e dal Capitano Gaetano Amodio, si sono immediatamente mobilitati per fare luce sull’accaduto. Le indagini, ostacolate dall’assenza di testimoni e dalla mancanza di telecamere all’incrocio dove si è verificato l’incidente, si avvalgono della ricerca di immagini provenienti da sistemi di videosorveglianza nelle vicinanze. Nel frattempo, i due giovani sono stati trasportati d’urgenza in ospedale in codice rosso, dove rimangono in prognosi riservata: il giovane è stato ricoverato presso l’ospedale del Mare, mentre la giovane presso il C.T.O.