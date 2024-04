Autista scuolabus ha un malore, riesce a fare scendere tutti i bimbi ma poi muore

0 Condivisioni acebook Twitter

In un evento sfortunato a Chiavari, vicino a Genova, l’autista di uno scuolabus perde la vita subito dopo aver assicurato la sicurezza dei suoi giovani passeggeri. L’incidente evidenzia la tragedia evitata di poco e l’improvviso malore che ha portato al tragico esito.

Un atto finale di responsabilità

La comunità di Chiavari, non lontano da Genova, si è trovata faccia a faccia con una tragedia che, per poco, non ha assunto proporzioni ancora più disastrose.

Un autista di scuolabus di 60 anni ha compiuto l’ultima azione responsabile della sua vita facendo scendere in sicurezza i bambini che trasportava, prima di essere colto da un malore fatale. La sua capacità di assicurare che i piccoli passeggeri raggiungessero incolumi la scuola si trasforma in un tragico eroismo, visto il destino che lo attendeva solo pochi momenti dopo.

Il malore improvviso e l’incidente

Poco dopo aver ripreso il viaggio, l’autista ha perso il controllo del mezzo a causa di un improvviso malore. Il pullmino, guidato dall’uomo, ha prima impattato contro la recinzione di un cantiere per poi finire la sua corsa contro tre automobili parcheggiate lungo corso Millo. Questo drammatico sviluppo degli eventi ha segnato la fine della vita dell’autista, nonostante gli sforzi dei soccorritori.