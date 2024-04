Porsche Cayenne si schianta contro un furgone, poi termina la sua corsa contro un albero, muore sul colpo Ruben a 32 anni, 6 i feriti

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente a Sirmione porta via la vita di Ruben Wlodkowski, 32 anni, lasciando la comunità in lutto. La collisione coinvolge una Porsche Cayenne e un furgone, con conseguenze fatali per il passeggero e gravi per il conducente.

Un destino tragico a Sirmione

La serata di domenica 7 aprile si è trasformata in una tragedia a Sirmione, in provincia di Brescia, quando un violento incidente stradale ha spezzato la vita di Ruben Wlodkowski, un uomo di 32 anni residente a Peschiera del Garda. La vittima viaggiava come passeggero in una Porsche Cayenne che, per cause ancora in fase di accertamento, ha terminato la sua corsa contro un albero dopo essere finita in un fosso e aver urtato un furgone Volkswagen. L’incidente è avvenuto in una zona nota per la sua bellezza naturale, vicino a Punta Grò, sulle sponde del lago di Garda.

Condizioni critiche per il conducente

Il conducente dell’auto, un 28enne di origine albanese, amico di Wlodkowski e anch’egli residente a Peschiera del Garda, ha riportato ferite gravissime. Dopo l’impatto, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia. Al momento del trasporto, le sue condizioni erano considerate estremamente critiche, e non era ancora stato dichiarato fuori pericolo.

Chi era Ruben Wlodkowski

Ruben Wlodkowski era noto nella sua comunità non solo per la sua attività professionale come artigiano specializzato nella posa di infissi, arredi e controsoffitti, ma anche per il suo carattere. Descritto come un amico speciale e un padre ideale, Wlodkowski lascia un vuoto incolmabile nella vita di coloro che lo conoscevano. Padre di due bambini piccoli, è stato ricordato sui social network come una persona di grande onestà e purezza, qualità sempre più rare nel mondo di oggi.