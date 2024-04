Il calvario di Mamma Fermina: perde marito e tre figli in quattro incidenti stradali

0 Condivisioni acebook Twitter

A Nizza Monferrato, una madre di origine spagnola, Fermina, ha vissuto un’agonia insopportabile perdendo il marito e tre dei suoi figli in quattro incidenti stradali separati

Sabato scorso, Fermina ha affrontato un altro tragico evento quando ha perso il figlio di 34 anni, un noto DJ della zona, in un incidente in moto a Bazzana di Mombaruzzo.

La sequenza di tragedie

Mirco Corneglio, il figlio di 34 anni, è stato l’ultimo a perdere la vita in un incidente stradale. Tuttavia, prima di lui, Fermina ha già affrontato la tragedia della morte del marito e di altri due figli in incidenti separati. La famiglia, da anni residente a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, ha dovuto fare i conti con una serie di dolori inimmaginabili.

La terribile perdita di Mirco

Mirco Corneglio è morto in un incidente in moto mentre si dirigeva da Nizza a Alessandria per un incontro con degli amici. Secondo le informazioni, non sono stati coinvolti altri veicoli nell’incidente; Mirco ha perso il controllo della sua Yamaha ed è morto sul colpo.

Una vita segnata dal dolore

La tragedia ha colpito Fermina duramente. 22 anni fa, aveva perso il marito Roberto in un incidente mentre stava lavorando a Tortona. Poco prima di questo evento, un altro figlio di Fermina, Hernando Rodriguez Cauto, era morto in un altro incidente a Nizza Monferrato. Queste perdite hanno segnato profondamente la vita di Fermina, lasciandola a fronteggiare una serie di dolori insopportabili.